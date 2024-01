Il fantasma di Mou aleggia sul battesimo di De Rossi: "I tifosi ameranno anche me"

Alla passione non si può dire di no e si possono amare anche due persone, non una sola. Daniele De Rossi aspetta la sua prima da allenatore della Roma all'Olimpico, oggi alle 18 contro un Verona spolpato dal calciomercato ma a caccia di punti salvezza. [...] C'è il fantasma dello Special One che aleggia sulla partita, ma la Roma nona in campionato deve pensare solo al presente, non al passato. E De Rossi lo sa: "Quando cambia l'allenatore, i giocatori vanno tutti a 3.000 all'ora. Ho ricevuto dai primi test una risposta incredibile, vediamo quanto dura". [...]

Secondo alcuni, De Rossi è qui solo per tenere buona la folla: il tifo romanista non avrebbe accettato nessun altro. Il "momento giusto" è un concetto respinto al mittente, come un tackle di quelli che spaventavano gli avversari: "La domanda la faccio io: era forse il momento giusto per rifiutare la Roma? Non si può". [...] Ai Friedkin chiede una cosa sola: "Trattatemi da allenatore e non da leggenda del passato. Non faccio il giro del campo con la mascotte. Me la giocherò fino alla morte per restare qui, con un gioco pulito. Meritandolo sul campo". [...]

(corsera)