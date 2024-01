Il Besiktas vuole Sanches. Spunta Mitchell come nuovo ds

IL TEMPO (L. PES) - Qualcosa si muove. Alcuni club hanno chiesto informazioni a Roma e Psg per Renato Sanches, tra questi c'è il Besiktas. La situazione del centrocampista portoghese è chiara: fuori dal progetto nella Roma, non più considerato a Parigi. Ma per far sì che abbandoni la Capitale già a gennaio, serve un club che si faccia carico del prestito e sostituisca, di fatto, la Roma. Dalla Turchia i primi contatti per capire la fattibilità dell'operazione, con i giallorossi che sperano nell'affondo visto che anche il ragazzo non si sente più a suo agio a Trigoria. L'ex Bayern era arrivato in estate in prestito oneroso da 1 milione: se giocherà il 55% delle presenze l'obbligo di riscatto è fissato a 11 milioni. Se gioca più del 75% l'obbligo è a 14 milioni. Nessun movimento, invece, attorno a Dybala.

Nel frattempo prosegue la ricerca dei Friedkin per la figura del nuovo direttore sportivo. Salgono le quotazioni della candidatura di Paul Mitchell, ex dirigente di Tottenham, Lipsia e Monaco (che ha lasciato a ottobre). L'inglese, quarantadue anni, rappresenta una figura giovane e di campo, legata (come accaduto in passato) al mondo Red Bull che ha sempre intrigato la proprietà texana. Un nome, quello di Mitchell, che presenta i requisiti richiesti e che in questo momento sarebbe nel mirino del Manchester United. Oltre all'inglese, sulla lista da aggiungere anche i nomi del tedesco Vivelle e quello di Modesto, caldeggiato dalla ceo Souloukou visti i buoni rapporti e le collaborazioni passate.