Il Besiktas ci riprova per Renato Sanches

La situazione legata al mercato della Roma è ormai chiara anche ai sassi: senza cessioni sarà impossibile rinforzare la rosa in questa finestra di mercato invernale. Così al netto del giovane Huijsen, nel derby la sua prima partita da titolare tra i grandi, Mourinho continua a rimanere in emergenza tra difesa e centrocampo. Aspetta, ma non si illude, almeno fin quando non vedrà qualcuno dei giocatori che sono a Trigoria fare le valigie e salutare i compagni. La speranza, seppur minima per un affare complesso, è che Renato Sanches possa lasciare la capitale in tempi brevi per poi permettere a Tiago Pinto – dimissionario ma che ha assicurato di occuparsi del mercato invernale – di trovare un rinforzo in difesa. A Trigoria quindi fanno tutti il tifo per il Besiktas che nonostante le perplessità del giocatore sta continuando il pressing con il suo entourage. Quindi Jorge Mendes, agente anche di Mourinho. Il club turco ha da pochi giorni assunto Fernando Santos come nuovo allenatore. Non un nome qualunque per Renato Sanches che lo ha avuto come commissario tecnico nel Portogallo vincitore dell’Europeo 2016. Ci sono stati nuovi contatti tra le parti, con il placet sia del Paris Saint Germain (pronto a interrompere il prestito con la Roma solo con già un’altra offerta in pugno) sia del club giallorosso che non vede l’ora di poter salutare il ventiseienne per poter risparmiare due milioni netti di ingaggio da poter poi utilizzare per arrivare a un altro innesto. (...) La Roma resta quindi a guardare l’evoluzione su Renato Sanches. (...)

(corsport)