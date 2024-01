Ikoné e Bakker i due nomi per accontentare De Rossi

LEGGO (F. BALZANI) - Tra sogni arabi e speranze di mercato. La Roma è sbarcata a Ryad dove oggi (17,45) affronterà in amichevole l’Al Shabab, come previsto dal contratto stipulato col main sponsor. De Rossi dovrà schierare la migliore formazione ma dalla lista dei convocati sono stati depennati Dybala, Mancini e Huijsen, che continueranno a lavorare a Trigoria in vista della Salernitana. Al ritorno dall’Arabia il tecnico potrebbe trovare due regali dal mercato. Nelle ultime ore, infatti, Pinto ha intensificato i contatti con Atalanta e Fiorentina per dare a DDR i due rinforzi richiesti per il suo 4-3-3. Non più difensori centrali, ma un terzino sinistro e un esterno destro alto. Con i viola la trattativa di scambio prestiti tra Belotti e Ikoné procede con apertura da tutte le parti in causa per arrivare alla fumata bianca. Il nodo principale è rappresentato dalla differenza di stipendio dei due (il Gallo guadagna quasi 1 milione) ma entro il week end potrebbe essere trovata la quadra. Con l’Atalanta, invece, si è tornati a parlare di Bakker, il terzino ex Leverkusen che fatica a trovare a spazio a Bergamo anche a causa dell’esplosione di Ruggeri. Il club nerazzurro ha aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto e il giocatore ha declinato le offerte di Toro e Monza per sposare il progetto Roma. Prima però serve una cessione. A sorpresa il predestinato potrebbe essere Llorente, cercato dal Psg. Col ritorno di Ndicka e il recupero quasi ultimato di Smalling e Kumbulla la Roma si ritroverebbe ad avere 6 centrali per due posti. Troppi. Stop a tutte le voci, invece, per Azmoun richiesto dal Siviglia. De Rossi stravede per l’iraniano, a farne le spese sarà proprio Belotti che diventerebbe la terza punta centrale in un modulo che ne prevede solo una. Sul Gallo, in caso di fumata nera con la Fiorentina, c’è anche il Monza. Ultimi “colpi” di Tiago Pinto che tra 10 giorni saluterà la Roma. La caccia al nuovo ds vede ancora Mitchell in pole, ma nelle ultime ore si è liberato Marco Neppe ormai ex dt del Bayern Monaco.