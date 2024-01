II possesso palla di De Rossi ha bisogno di Paredes

Due partite sono troppo poche - De Rossi è il primo a dirlo - per tracciare un profilo della nuova Roma. Un dato, pero, salta agli occhi: contro Verona e Salemitana il possesso palla giallorosso e stato del 62% contro una media precedente del 53. (...) Paredes, contro il Verona, ha giocato da vero «play», scendendo spesso tra i centrali difensivi per far partite l'azione. Cristante lo ha fatto meno. Chi sara il titolare? La certezza è che Pellegrini sembra rinato e questa e una gran notizia. H compito di un allenatore e anche valorizzare i suoi calciatori e non deprezzarli.

(corsera)