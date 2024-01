I VOTI DEGLI ALTRI - Lukaku “Fa più confusione che altro”, Pellegrini “Si accende via via”

La Roma esce dall’Arechi con tre punti fondamentali per la classifica ma anche per l’umore della squadra. Il 2-1 rifilato alla Salernitana permette ai ragazzi di De Rossi di avvicinarsi al tanto bramato quarto posto, nonostante l’intera squadra non abbia fatto una prestazione brillante. Spicca il Capitano Pellegrini (6.6) che trova il secondo gol consecutivo sotto la guida di DDR, anonimo Lukaku (5.6)

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

Rui Patricio: 5.9

Karsdorp: 6.2

Mancini: 6.2

Llorente: 6.4

Kristensen: 5.2

Bove: 5.9

Cristante: 5.9

Pellegrini: 6.6

Dybala: 6.9

Lukaku: 5.6

El Shaarawy: 6.1

Huijsen: SV

Aouar: 5.8

Zalewski: 5.3

De Rossi: 6.5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 5.5

Karsdorp 6

Mancini 6

Llorente 6.5

Kristensen 5.5

Bove 6

Cristante 6

Pellegrini 7

Dybala 7

Lukaku 5.5

El Shaarawy 6.5

Huijsen SV

Aouar SV

Zalewski SV

Allenatore: De Rossi 6.5

GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Karsdorp 6.5

Mancini 6.5

Llorente 6.5

Kristensen 6

Bove 6

Cristante 6.5

Pellegrini 6.5

Dybala 7

Lukaku 5.5

El Shaarawy 6

Huijsen SV

Aouar 5.5

Zalewski 6

Allenatore: De Rossi 6.5

LEGGO

Rui Patricio 6

Karsdorp 5.5

Mancini 6

Llorente 7

Kristensen 5

Bove 6.5

Cristante 6

Pellegrini 6.5

Dybala 7

Lukaku 5.5

El Shaarawy 5

Huijsen SV

Aouar 5.5

Zalewski 5

Allenatore: De Rossi 6.5

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6

Karsdorp 6.5

Mancini 6

Llorente 6

Kristensen 5

Bove 6

Cristante 5.5

Pellegrini 6.5

Dybala 7

Lukaku 5

El Shaarawy 5.5

Huisen SV

Aouar 6

Zalewski SV

Allenatore: De Rossi 6.5

IL CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 5.5

Karsdorp 6.5

Mancini 6

Llorente 6

Kristensen 5

Bove 5

Cristante 5

Pellegrini 7

Dybala 7

Lukaku 5

El Shaarawy 6

Huijsen SV

Aouar 5.5

Zalewski 5

Allenatore: De Rossi 6.5

IL ROMANISTA

Rui Patricio 6

Karsdorp 6

Mancini 6.5

Llorente 6.5

Kristensen 5.5

Bove 6

Cristante 6.5

Pellegrini 6.5

Dybala 6.5

Lukaku 6

El Shaarawy 6

Huijsen SV

Aouar 5.5

Zalewski 5

Allenatore: De Rossi 6.5