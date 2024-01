I VOTI DEGLI ALTRI - Huijsen "Entra con personalità", Zalewski: "Sbaglia praticamente tutti i cross". Dybala "Fa sempre le cose migliori"

Allo stadio Olimpico la Roma non va oltre l'1-1 contro l'Atalanta di Gasperini e chiude con 29 punti il proprio girone d'andata, a -4 dalla Fiorentina quarta in classifica. Positivo l'esordio nella ripresa di Dean Huijsen, come scrive Il Corriere dello Sport: "Entra con personalità coprendo bene i suoi spazi". Male invece Nicola Zalewski: "Non contiene mai Miranchuk e sbaglia praticamente tutti i cross", scrive Il Corriere della Sera. Determinante ancora una volta Dybala, come scrive Il Messaggero: "Fa sempre le cose migliori che abbia o meno la palla tra i piedi".

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Tempo, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Romanista)

Rui Patricio 6,50

Kristensen 6,35

Mancini 6,92

Llorente 5,07

Karsdorp 5,57

Bove 6,64

Cristante 6,14

Pellegrini 6,07

Zalewski 5,57

Dybala 6,85

Lukaku 5,92

Huijsen 6,64

Celik 5,91

Spinazzola 5,28

Paredes 5,75

El Shaarawy 6,50

Mourinho 6,42





LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Kristensen 6,5

Mancini 7

Llorente 5

Karsdorp 6

Bove 6,5

Cristante 6

Pellegrini 6

Zalewski 5,5

Dybala 7,5

Lukaku 6,5

Huijsen 6,5

Celik 6

Spinazzola 5,5

Paredes ng

El Shaarawy ng

Mourinho 6,5





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6,5

Kristensen 6

Mancini 6,5

Llorente 5

Karsdorp 5,5

Bove 6,5

Cristante 6,5

Pellegrini 6

Zalewski 6

Dybala 7

Lukaku 5

Huijsen 6,5

Celik 6

Spinazzola 5,5

Paredes 6

El Shaarawy ng

Mourinho 6,5





IL CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Kristensen 6,5

Mancini 7

Llorente 5

Karsdorp 5,5

Bove 6,5

Cristante 6

Pellegrini 6

Zalewski 6

Dybala 6,5

Lukaku 6

Huijsen 6,5

Celik 6

Spinazzola 5

Paredes 5,5

El Shaarawy ng

Mourinho 6,5





IL TEMPO

Rui Patricio 6

Kristensen 6

Mancini 7

Llorente 5

Karsdorp 6

Bove 7

Cristante 6

Pellegrini 6,5

Zalewski 6

Dybala 7

Lukaku 5,5

Huijsen 6,5

Celik 5,5

Spinazzola 5

Paredes 6

El Shaarawy ng

Mourinho 6





LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6,5

Kristensen 6

Mancini 6,5

Llorente 5

Karsdorp 6

Bove 6,5

Cristante 6

Pellegrini 5,5

Zalewski 5,5

Dybala 6,5

Lukaku 5,5

Huijsen 6,5

Celik 6

Spinazzola 5,5

Paredes 5,5

El Shaarawy ng

Mourinho 6





IL CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 7

Kristensen 7

Mancini 7,5

Llorente 5

Karsdorp 5

Bove 6,5

Cristante 6

Pellegrini 6

Zalewski 4,5

Dybala 6,5

Lukaku 7

Huijsen 7

Celik ng

Spinazzola 5

Paredes 6

El Shaarawy ng

Mourinho 7





IL ROMANISTA

Rui Patricio 6,5

Kristensen 6,5

Mancini 7

Llorente 5,5

Karsdorp 5

Bove 7

Cristante 6,5

Pellegrini 6,5

Zalewski 5,5

Dybala 6,5

Lukaku 6

Huijsen 7

Celik 6

Spinazzola 5,5

Paredes 5,5

El Shaarawy 6,5

Mourinho 6,5