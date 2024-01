I VOTI DEGLI ALTRI - Dybala: "Cambia l'inerzia della squadra", Cristante: "Non è un centrale difensivo e si vede". Pellegrini: "Ci mette più presenza e intensità"

Con un po' di difficoltà la Roma riesce a battere 2-1 la Cremonese grazie ai gol di Romelu Lukaku e Paulo Dybala, qualificandosi ai quarti di finale di Coppa Italia dove incontrerà la Lazio di Maurizio Sarri. Positiva la prestazione della Joya, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Cambia l'inerzia della squadra giocando di prima e creando spazi". Male invece Cristante: "Non è un centrale difensivo e la conferma arriva sull'1-0 per la Cremonese", scrive Il Messaggero. Sufficiente la prova a centrocampo di capitan Pellegrini, che secondo Il Tempo: "Ci mette più presenza e intensità rispetto ad altre occasioni".

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Tempo, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Romanista)

Svilar 6,07

Celik 5,21

Cristante 5,42

Llorente 4,92

Karsdorp 5,14

Bove 5,28

Paredes 6,07

Pellegrini 5,64

El Shaarawy 6,00

Lukaku 6,28

Belotti 5,28

Kristensen 6,35

Zalewski 5,85

Dybala 6,92

Azmoun 6,50

Spinazzola 6,50

Mourinho 6,21





LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6

Celik 5

Cristante 5,5

Llorente 5

Karsdorp 6

Bove 6

Paredes 6

Pellegrini 6

El Shaarawy 6,5

Lukaku 6

Belotti 5

Kristensen 6,5

Zalewski 6

Dybala 7

Azmoun 6,5

Spinazzola 6,5

Mourinho 6





IL MESSAGGERO

Svilar 6

Celik 5,5

Cristante 5

Llorente 4,5

Karsdorp 5

Bove 5

Paredes 5,5

Pellegrini 6

El Shaarawy 6

Lukaku 6,5

Belotti 5,5

Kristensen 6

Zalewski 6

Dybala 7

Azmoun 6,5

Spinazzola 6,5

Mourinho 6





IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6

Celik 5,5

Cristante 5,5

Llorente 5

Karsdorp 5

Bove 5

Paredes 5,5

Pellegrini 5,5

El Shaarawy 5,5

Lukaku 6,5

Belotti 5

Kristensen 6

Zalewski 5,5

Dybala 7

Azmoun 6,5

Spinazzola 6,5

Mourinho 6





IL TEMPO

Svilar 6

Celik 5,5

Cristante 5,5

Llorente 4,5

Karsdorp 5

Bove 4,5

Paredes 6

Pellegrini 6

El Shaarawy 5,5

Lukaku 6,5

Belotti 5

Kristensen 6

Zalewski 6

Dybala 7

Azmoun 6,5

Spinazzola 6,5

Mourinho 6





LA REPUBBLICA

Svilar 6

Celik 5

Cristante 6

Llorente 5,5

Karsdorp 5

Bove 5,5

Paredes 6

Pellegrini 5

El Shaarawy 6

Lukaku 6,5

Belotti 5

Kristensen 6

Zalewski 5,5

Dybala 7

Azmoun 6

Spinazzola 6,5

Mourinho 6





IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6,5

Celik 5,5

Cristante 5

Llorente 5

Karsdorp 5,5

Bove 5

Paredes 6,5

Pellegrini 5

El Shaarawy 6

Lukaku 6

Belotti 6,5

Kristensen 7

Zalewski 6

Dybala 7

Azmoun 7

Spinazzola 6,5

Mourinho 7





IL ROMANISTA

Svilar 6

Celik 4,5

Cristante 5,5

Llorente 5

Karsdorp 4,5

Bove 6

Paredes 7

Pellegrini 6

El Shaarawy 6,5

Lukaku 6

Belotti 5

Kristensen 7

Zalewski 6

Dybala 6,5

Azmoun 6,5

Spinazzola 6,5

Mourinho 6,5