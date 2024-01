Huijsen il rinforzo per Mourinho: arriva in prestito

IL TEMPO (L. PES) - Sorpasso riuscito. In poche ore la Roma supera in extremis il Frosinone e porta a Trigoria il difensore per tamponare l'emergenza del reparto. Si tratta dell'olandese classe 2005 Huijsen, che arriva in giallorosso con la formula del prestito secco dalla Juventus. Pinto ha raggiunto l'accordo con i bianconeri per la cifra di 650mila euro ai quali ne verranno scalati 250mila alla decima presenza del calciatore con la maglia della Roma.

Decisivo il pressing di Mourinho anche stavolta, che conosceva la famiglia del calciatore e nella serata di giovedì ha chiamato Giuntoli per convincerlo a cedere alle avances di Pinto, rompendo di fatto un patto col Frosinone che aveva chiuso per il prestito del giovane juventino.

Hujisen è sbarcato ieri pomeriggio attorno alle 16.40 da Fiumicino, raggiungendo subito

Villa Stuart per le visite mediche di rito. Nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà alla Roma fino a giugno, senza possibilità di acquisto definitivo al termine della stagione. L'obiettivo è renderlo disponibile già per la sfida con l'Atalanta di domani. Con i ranghi ridotti, e avendo avuto il placet del tecnico, il diciottenne potrebbe esordire presto con i colori giallorossi.

Vicino a fare il viaggio inverso, invece, il giovane della Primavera di Trigoria Cherubini. Il classe 2004 non rinnoverà il contratto in scadenza a fine stagione, così nei dialoghi con la Juve è entrato anche lui. Per portarlo subito a Torino, la Roma chiede il 50% sulla futura rivendita. Accordo vicino ma non ancora raggiunto tra le parti.