Huijsen che impatto: ha personalità. Mourinho è il suo più grande sponsor

[...] Dean Huijsen - secondo giocatore nato nel 2005 in avanti ad aver giocato in Serie A con due maglie differenti (Juventus e Roma), dopo Carboni (Inter e Monza) - ha dimostrato di non avere alcun timore reverenziale, nonostante l'esordio "con la valigia". A 18 anni ha messo in vetrina quella personalità che gli permetterà addirittura di fare la sua prima da titolare già nel derby di mercoledì, visto che Llorente ha un fastidio all'adduttore.

Di lui il g.m. Pinto ha detto: "Per prendere un giocatore velocemente, dovevamo rispettare tutti i paletti economici e di lista, quindi abbiamo preso Huijsen". In realtà il vero sponsor dell'operazione è stato Mourinho, che conosceva da tempo il giocatore e la sua famiglia (Il padre ha lavorato con lui al Manchester), convincendolo a dire no al trasferimento già deciso al Frosinone. "Chi avrebbe detto di no a uno come lui?" ha infatti detto sabato l'olandese, che ha aggiunto come il suo obiettivo è "vincere l'Europa League". [...]

(gasport)