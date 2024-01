Gol di Costa e Lukaku, Al Shabab ko 2-1. Big Rom: “Dobbiamo risalire in classifica”

Doveva essere una partita per provare qualcosa e alla fine così è stato. La Roma vince per 2-1 la sfida con l'Al Shabab, giocata ieri a Riad, in Arabia Saudita. De Rossi ha insistito con la difesa a 4 ed ha lanciato dal via tre giovani: Golic in difesa, Pisilli in mezzo al campo e Joao Costa in attacco. (...) E proprio l'esterno brasiliano ha avuto un'occasione d'oro nel primo tempo, ma Al Absi si è superato. Poi Joao Costa si è rifatto ad inizio ripresa, insaccando in scivolata un assist di Zalewski. Dopo il pari di Carrasco su punizione, è arrivato il gol del 2-1, siglato da Lukaku. (...)

(gasport)