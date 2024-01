Giallorossi in Arabia senza Dybala

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma a Riad senza sette giocatori. De Rossi ha infatti preferito evitare la lunga trasferta a tutti i calciatori affetti da infortuni più o meno gravi. Oltre a Renato Sanches, Dybala, Smalling, Spinazzola e Kumbulla - che potrebbe tornare ad allenarsi con il resto dei compagni nel fine settimana - sono rimasti nella Capitale anche Mancini, ancora alle prese con la pubalgia, e Huijsen. Per l'olandese si è scelto di optare per del riposo precau-zionale dopo aver subito un sovraccarico agli adduttori. Spazio così ai tanti ragazzi del settore giovanile: oltre a Pagano e Pisilli, sono partiti alla volta dell'Arabia Saudita anche Golic, Reale, Vetkal, Joao Costa, Misitano, Nardozi e Mlakar. La partita di questa sera contro l'Al Shabab - calcio d'inizio alle 17.45 ora italiana - potrebbe quindi regalare qualche gioia ai più giovani, soprattutto nel reparto arretrato, dove l'ex capitano avrà a disposizione un solo difensore centrale, Llorente, è nessun terzino sinistro, dovendo così ripartire necessariamente dalla difesa a 4, risultata vincente con il Verona. In entrambe le posizioni ci potrebbe quindi essere l'esordio di due prodotti del vivaio come Golic e Reale, mentre la fascia destra verrebbe occupata da Karsdorp. A centrocampo oltre a Paredes, che salterà la gara con la Salernitana per squalifica, ci saran-no Bove e Cristante, con El Shaarawy e Pellegrini nella zona di trequarti, pronti a servire Lukaku unica punta.