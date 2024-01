Giallorosse all'assalto

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Dopo una sosta lunga un mese, torna la Serie A. Oggi la Roma, capolista a punteggio pieno dopo 11 gare, ospiterà al Tre Fontane il Pomigliano, penultima forza del campionato (fischio d'inizio alle 18, diretta Dazn). E' un impegno che le padrone di casa non vogliono sottovalutare per dare seguito a quanto fatto vedere da inizio stagione fino ad ora e per voltare immediatamente pagina dopo il ko rimediato in Supercoppa contro la Juventus domenica scorsa. "In settimana abbiamo analizzato gli errori fatti - ha spiegato Spugna in conferenza stampa - il clima è indubbiamente positivo perché arriviamo da undici vittorie in campionato quindi il trend è assolutamente buono. Una sconfitta può capitare, è sicuramente arrivata quando non volevamo perché c'era un trofeo in palio, ma abbiamo esaminato tutto. Siamo molto cariche per ripartire e per fare una grande prestazione".

L'avversario, sulla carta, non è proibitivo ma il tecnico giallorosso vuole mantenere alta la concentrazione delle sue e archiviare nell'immediato la parentesi della Supercoppa: "Verranno a fare una partita molto chiusa per poi ripartire, noi dobbiamo essere la Roma che ha abituato tutti quanti, dobbiamo creare situazioni favorevoli, non pensando alla partita contro la Juve per mantenere almeno la distanza con loro in campionato". Una distanza che al momento è notevole visto che sono 6 i punti che separano le prime della classe dalle bianconere. Tuttavia la sfida odierna servirà alle campionesse d'Italia per ripartire nel modo giusto e proiettarsi con determinazione ai prossimi impegni di gennaio, che saranno tanti ed anche ravvicinati tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Già martedì infatti, le capitoline andranno a Napoli per giocarsi l'andata dei quarti di Coppa Italia contro le azzurre; subito dopo ci sarà la trasferta contro l'Inter, il Bayern Monaco in casa, la Sampdoria sempre a Roma e, infine, la sfida sul campo dell'Ajax per concludere un mese che sarà decisivo per quanto riguarda il cammino in Europa delle romaniste.

Nei giorni scorsi a caricare Giacinti e compagne ci ha pensato anche il ct della Nazionale italiana femminile Andrea Soncin che durante il tour dei club di Serie A ha fatto tappa nella Capitale. Nel frattempo Elena Linari, uno dei riferimenti difensivi di mister Spugna, è stata eletta MVP di dicembre dall'Associazione Italiana Calciatori, un riconoscimento che premia il lavoro costante del vice capitano azzurro. Intervento invece riuscito per Aigbogun dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro: la svizzera nei prossimi giorni comincerà la riabilitazione.