Giallo Dybala: c'è Belotti con Lukaku

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Formazione quasi obbligata per Mourinho, che dovrà rinunciare anche a Dybala. Ieri l'argentino non ha svolto la rifinitura insieme ai compagni nonostante non sentisse dolore alla coscia sinistra. Il tecnico portoghese, congiuntamente con lo staff medico, hanno infatti preferito non correre rischi con la Joya, lasciandolo riposare nella Capitale. Davanti a Rui Patricio ci sarà una difesa inedita formata da Mancini -sul quale pende la diffida Llorente - e Huijsen, a cui verrà data fiducia dopo l'errore nel derby. Sulla fascia destra tornerà Kristensen, dopo l'esperienza come braccetto di destra di mercoledì scorso, mentre al lato opposto il titolare sarà Spinazzola. A centrocampo tocca ancora una volta a Cristante con Parede e Bove a completare il terzetto e Pellegrini pronto ad entrare a gare in corso. Con l'assenza di Dybala e la partenza di Azmoun ci saranno poche scelte nel reparto offensivo: in attacco ci si affiderà così a Lukaku e Belotti, con El Shaarawy e Joao Costa pronti a subentrare a gara in corso