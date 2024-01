Friedkin osserva, poi il nuovo piano

La domanda è sempre la stessa: quali saranno i piani futuri dei Friedkin per cercare di far crescere la Roma nonostante i problemi legati al settlement agreement e il buco nel bilancio? Il 2024 sarà importante per dare una svolta si prossimi step del progetto stadio e, magari alla fine dell'anno, anche la posa della prima pietra.

In questo momento Dan ha deciso di osservare lo sviluppo della stagione, senza dare risposte alla sua dirigenza anche per quanto riguarda i rinnovi di contratto. In primis quello di Mourinho, ma il prossimo mese potrà essere molto importante per arrivare a conclusioni preliminari. Friedkin molto presto sbarcherà a Roma per valutare dal vivo il rendimento della squadra. Il contatto con Mourinho è costante, ma senza parlare del futuro. E lo stesso si può dire di Pinto.

Dan aspetta con l'intenzione di fare le dovute valutazioni nel corso dei prossimi mesi sugli investimenti fatti, sul tipo di ritorno avuto e su come andare avanti e proseguire il progetto sportivo e finanziario.

(corsport)