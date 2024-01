Friedkin, con Mou la svolta mancata e 858 milioni di motivi per essere scontenti

[...] La Roma targata Friedkin non è mai stata tra le protagoniste della Serie A. E non possono di certo bastare la vittoria in Conference e la finale di Europa League per dare un senso a un investimento imponente quanto infruttuoso, almeno per ora. Gli imprenditori texani che dall'agosto 2020 controllano il club giallorosso avevano scommesso tanto su José Mourinho. [...] È vero che il portoghese ha riacceso l'entusiasmo della piazza portando benefici economici: c'è sicuramente il suo contributo nel boom dei ricavi da stadio della scorsa stagione, da 25 a 49 milioni. [...] Ma il salto di qualità la Roma può farlo soltanto attingendo ai premi Uefa più ricchi, quelli della Champions. [...]

C'è da dire che gli attuali proprietari, tre anni e mezzo fa, ereditarono un club gravato da pesanti passività, che aveva appena chiuso il bilancio con 200 milioni di perdite. [...] Da allora non è che il quadro sia granché migliorato. I tre esercizi sotto la gestione texana si sono chiusi così: - 185 milioni nel 2020-21, -219 nel 2021-22 e -103 nel 2022-23, per un totale di 507 milioni persi. In ogni caso, qualche segnale positivo comincia a intravedersi: oltre 40 milioni di proventi dal calciomercato, oltre 30 milioni di tagli tra costo del personale e ammortamenti. [...] L'ammontare dell'investimento americano è pari a 857,8 milioni. [...] Il piano è di quelli ambiziosi: trasformare la Roma in una media company a vocazione globale, interconnessa con gli altri business della galassia Friedkin. [...] L'altro passaggio ineludibile è rappresentato dallo stadio di proprietà. Archiviato il vecchio dossier di Tor di Valle, la Roma ha raggiunto una prima intesa col Comune per far sorgere l'impianto a Pietralata. [...]

(gasport)