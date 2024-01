Flop Roma, tifosi furiosi: "Vergogna". E per Mourinho futuro incerto

È finita malissimo, con la Roma sotto lo spicchio dove erano assiepati i circa 4 mila tifosi romanisti giunti fino a Milano e quel coro "tirate fuori le palle" che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. [...] La situazione della Roma è al limite del drammatico e il rischio è di andare ancora più giù, considerando che sabato prossimo contro il Verona mancheranno per squalifica anche Cristante e Mancini. [...] A prendersi i fischi, a fine partita, sono stati Pellegrini, Lukaku, Cristante, Paredes, Belotti, Spinazzola e tutti gli altri. [...]

Mou l'aveva sottolineato prima della partita, sabato mattina, "siamo pochi in un momento cruciale della stagione". E in effetti ieri la Roma è scesa in campo senza ben 9 giocatori, anche se poi le tante assenze non giustificano le prestazioni nettamente al di sotto delle aspettative. Tanto che anche i Friedkin sono sempre più delusi dall'andamento della stagione giallorossa. [...] Di certo c'è che il passaggio Verona-Salernitana sarà fondamentale per qualsiasi valutazione: urgono sei punti a tutti i costi, altrimenti i Friedkin potrebbero intervenire subito. [...]

(gasport)