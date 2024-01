Finalmente capitan presente, nell'Olimpico orfano di Mou è nata la Roma di De Rossi

[...] Daniele De Rossi ha questo destino. Prima di lui, Totti. Prima di lui, Mourinho. [...] "Questa panchina è un dono, me la gusto e vediamo quanto durerà". È la famosa seconda carriera che, da calciatore, Daniele si rammaricava di non poter dare alla sua Roma. Eccola, invece. La vita ha sempre più fantasia di noi. [...] Due a uno al Verona (dopo essere stato esonerato dalla Spal per avere perso contro il Venezia), bel primo tempo svelto e nuovo (difesa a quattro, Roma accorciata, tanto possesso palla), secondo tempo più timoroso e lento: "E se non corri, uno o due tocchi contano poco: gli altri ti ammazzano". [...]

Lo stadio fischia i giocatori (non tutti, quasi), canta il nome di Mourinho, gli scrive lenzuola d'amore dove "gloria" fa rima con "vittoria" e "accanto" con "vanto". [...] Presenze nella Roma di Capitan Presente: 616 più una. Ma l'uomo con le mani in tasca non è uno sciocco, sa di essere la tachipirina giallorossa, il calmante di dolori forti ma non gravi. [...] "Oggi è stato piacevole e non potrei essere più contento, però l'affetto è qualcosa che in questa città io vivo ogni giorno. Adesso è diverso, c'è la tensione del lavoro, bisogna faticare". [...] Ma attenzione: nel calcio cuore fa rima con risultato, non con amore, e Daniele De Rossi è il primo a saperlo. [...]

(la Repubblica)