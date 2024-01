Fiducia Huijsen. Ballottaggio sulla sinistra

I suoi primi e indimenticabili dodici minuti in campo tra i professionisti, in Serie A, li ha giocati non certo in uno stadio qualunque. San Siro, davanti a 75mila spettatori, contro il Milan. [...] E allora chissà che al ragazzo olandese la Scala del calcio non possa portare fortuna, da trasmettere anche alla squadra di Mourinho domani sera contro i ragazzi di Pioli. Huijsen molto probabilmente giocherà quindi la sua prima partita da titolare in campionato al Meazza, sempre sold out, pronto a cancellare l'errore nel derby che è costato l'eliminazione della Roma dalla Coppa Italia. Un errore che nessuno all'interno della squadra ha fatto pesare al ragazzo. [...]

E il tecnico per fargli dimenticare l'errore molto probabilmente lo butterà nuovamente nella mischia per fargli mettere più minuti possibili tra i grandi: se la vedrà con Pulisic, sulla sinistra, non certo uno qualunque. Anche per questo il tecnico sta decidendo quale esterno schierare da quella parte tra Zalewski e Spinazzola (difficile che possa scegliere Celik). [...] Sembra invece deciso (o quasi) il resto della formazione, con Kristensen favorito a destra, poi Bove, Cristante e Paredes a centrocampo mentre in attacco Belotti farà coppia con Lukaku. Sempre che non arrivi un clamoroso colpo di scena con Dybala. [...]

(corsport)