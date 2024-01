Femminile, Roma battuta dall'Inter. Primo ko in campionato

IL TEMPO (A.D.P.) - La Roma non passa a Milano. Contro l'Inter le giallorosse perdono la prima gara di campionato della stagione: le nerazzurre si impongono 2-0 con un gol per tempo, il primo dell'ex Bonfantini e l'altro, nel finale, di Polli. Seconda battuta d'arresto in pochi giorni per le capitoline, considerato l'inaspettato ko di Napoli rimediato martedì nell'andata dei quarti di Coppa Italia. Terza sconfitta in totale in questo 2024, un trend da cambiare pensando agli imminenti impegni in Champions League.

"Siamo state un po' sterili - ha commentato Spugna al triplice fischio - siamo state macchinose e lente. È un momento in cui le avversarie con due occasioni ci fanno due gol, dobbiamo invertire la rotta". Il tecnico ha poi spronato le sue: "Dobbiamo lavorare e recuperare forze fisiche e mentali. Non dobbiamo abbatterci". Dopo 12 vittorie consecutive in Serie A, si ferma così la Roma che deve subito ritrovare energie: mercoledì al Tre Fontane arriverà il Bayern Monaco.