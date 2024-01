Femminile: giallorosse all'assalto in casa dell'Inter

IL TEMPO (A.D.P.) - Dopo il passo falso in coppa, la Roma torna in campo per consolidare la vetta della classifica: le giallorosse oggi se la vedranno in casa dell'Inter per mantenere i sei punti di vantaggio sulla Juventus (ore 15, Dazn). Le romaniste, reduci dal ko di Napoli nell'andata dei quarti di Coppa Italia, puntano a voltare pagina e concentrarsi sui prossimi impegni di Serie A e Champions League.

"Contro le azzurre abbiamo fatto la peggior prestazione da inizio stagione - ha spiegato Spugna - ora siamo cariche per fare una grande gara a Milano". Le nerazzurre avranno a disposizione il nuovo innesto Magull e il tecnico giallorosso sa che è un valore aggiunto: "Ha esperienza e qualità, per l'Inter è un beneficio. Non sarà facile, ma noi dovremo pensare a noi stessi". Per l'impegno odierno, ancora out Kramzar e anche Tomaselli, per una lesione all'otturatore interno della gamba destra; tra le convocate invece la nuova arrivata Sonstevold, che ha esordito martedì nella ripresa.