Esaurite curve e distinti. Ci saranno 45-48 mila spettatori

IL TEMPO - A rilento la vendita dei biglietti del derby numero 21 di Coppa Italia. La Lazio sarà la squadra ospitante per il miglior piazzamento in campionato della passata stagione ma lo stadio vedrà una leggera prevalenza biancoceleste grazie all'ottima risposta dei tifosi giallorossi. Che hanno esaurito i biglietti di Curva e Distinti Sud messi a disposizione dal club biancoceleste, circa 20.000 comprese un migliaio di Monte Mario. Stesso discorso per i settori del lato Nord riservato ai laziali ma fino a ieri non è andata bene la vendita delle tribune, soprattutto la Tevere: piazzati solo 4.000 posti su 15.000 disponibili per i sostenitori biancocelesti.

Resta ancora un giorno e mezzo (la gara si giocherà alle 18, orario infelice per molti tifosi). Alla fine saranno tra 45 e 48 mila gli spettatori previsti. Intanto ieri è stato varato il solito piano della sicurezza che prevede una suddivisione tra le due tifoserie anche per le aree di parcheggio: ai tifosi giallorossi è destinata l'area di piazzale Clodio, per i biancocelesti l'area XVII Olimpiade. In vista del notevole afflusso di spettatori, la Questura ha richiesto al dipartimento Mobilità di potenziare le linee bus che consentano ai tifosi di raggiungere lo stadio.