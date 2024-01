Eni sfida Tim: vuole dare il nome alla Serie A

Cambio della guardia come name sponsor della Serie A maschile di calcio? Gli indizi si sono moltiplicati nelle ultime ore e, dopo oltre 25 anni di Serie A Tim, dal calcio di inizio della prossima stagione il campionato italiano potrebbe avere un nome diverso. Come riportato da Reuters, oltre allo storico marchio lanciato da Pietro Labriola, ci sarebbe anche Eni fortemente interessata alla partita. […] Il gruppo ha mostrato di recente l'interesse per sponsorizzare le sue realtà green in eventi di primo piano come il Festival di Sanremo anche con investimenti significativi. No comment dalle aziende. Il processo competitivo dovrebbe concretizzarsi in offerte da presentare ai club già nelle prossime settimane. Secondo quanto risulta a Milano Finanza le proposte dovrebbero essere illustrate nei dettagli ai dirigenti dei club della massima serie in un'assemblea in programma a inizio febbraio. Non è chiaro se già in quell'occasione si arriverà alla firma o se si scatenerà un'asta al rialzo anche con eventuali altri concorrenti pronti a inserirsi nei prossimi giorni. […]