Emergenza in difesa, tentazione Huijsen

Josè Mourinho è con i difensori contati in vita del derby di domani (ore 18). L'ultimo a entrare nella lista degli indisponibili è Diego Llorente reduce da un fastidio all'adduttore rimediato contro l'Atalanta. Lo spagnolo è stato visitato ieri a Trigoria e nelle prossime ore verrà stilata una diagnosi più accurata. Ma dalle prime sensazioni, non giocherà il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Al suo posto Mourinho potrebbe optare per Huijsen entrato con i bergamaschi con decisione e personalità. [...] La pressione che ci sarà all'Olimpico, però, sarà differente rispetto a quella di domenica sera, sia perché sarà gara secca sia per l'avversario. [...]

Mou farà le sue valutazioni, non dal punto di vista tecnico, perché l'olandese ha dimostrato di avere qualità, ma sotto il profilo psicologico. Se garantirà di saper reggere la pressione, allora comporrà il terzetto difensivo. Anche perché al contrario l'unico centrale di ruolo rischierebbe di essere Mancini affetto da pubalgia. Con loro due dovrebbe giocare Cristante che arretrerà in difesa lasciando la mediana a Paredes. Sulla fascia destra Kristensen e su quella sinistra Zalewski. Le due mezzali saranno Pellegrini e Bove, mentre gli attaccanti Lukaku e Dybala. Insomma, la miglior formazione possibile pur dovendo affrontare il Milan a San Siro quattro giorni dopo. [...]

(Il Messaggero)