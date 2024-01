El Shaarawy, Lukaku e Pellegrini show: "È importante ricominciare così"

E riconciliazione fu. Una partita è sempre una collezione di storie. In un'altra serata per cuori forti, la Roma ne scrive tante: le più belle sono firmate Romelu Lukaku, Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy. Gol e assist di uomini simbolo, punti di riferimento per la Roma che rivede una luce in fondo al tunnel della sofferenza. [...] Il belga non segnava in campionato dal 23 dicembre in Roma-Napoli, proprio come Pellegrini. Che è tornato protagonista dopo un periodo difficile. E il primo a ribadirne l'importanza per il presente e il futuro giallorossi è stato proprio De Rossi.

"Lorenzo è uno dei giocatori più importanti che abbiamo in Italia, deve solo trovare la continuità nelle partite, lui è come ero io: romano e capitano". [...] L'altra anima forte della Roma è lui, El Shaarawy. I suoi assist hanno disorientato i difensori del Verona e confermato come l'esterno possa risultare decisivo quando gioca vicino agli attaccanti. [...] "Non ci siamo mai disuniti in questi anni. Ci sono stati momenti bellissimi, come le finali raggiunte, e come eravamo uniti lì lo eravamo negli ultimi mesi quando le cose non andavano bene. È stato importante ricominciare in questo modo. Una grande vittoria, siamo contenti". [...]

(gasport)