El Shaarawy, Karsdorp e… benzina nuova per De Rossi

Le vie del calcio sono infinite. Ma quelle di Stephan El Shaarawy, Daniele De Rossi e della Roma si somigliano parecchio. Le stesse motivazioni fortissime. Il feeling fra i due, Stephan e Daniele, viene da lontano. L’attaccante è il giocatore che ha diviso per più tempo in squadra lo spogliatoio con l’attuale allenatore, dal 2016 al 2019. Il 28 maggio, giorno dell’addio al calcio di Francesco Totti, c’era anche ElSha in campo con De Rossi. Insieme hanno vissuto, per dire, la straordinaria rimonta Champions sul Barcellona nel 2018. E insieme erano pure quando DDR diede il suo addio alla Roma il 26 maggio 2019. (...) Anche Rick Karsdorp è stato folgorato sulla via di De Rossi. In fondo a un lungo tunnel buio, anche per via dei rapporti complessi avuti con José Mourinho. (...) Non una conferma banale, la sua. Ma una scelta precisa di chi vuole sistemare la fascia da qui a fine stagione. Sul treno giallorosso in corsa che passa da Salerno sono del resto pronti a salire pure Houssem Aouar, Niccolò Pisilli (già elogiato in pubblico da DDR) e Sardar Azmoun, pedine che vanno molto a genio all’allenatore. (...)

(gasport)