Effetto De Rossi, Roma in zona Champions

[…] La vittoria di ieri riporta la Roma in zona Champions e questo resta. La Salernitana avrebbe sicuramente meritato il pareggio, ma non è la prima volta che i campani giocano bene e non ottengono punti. L'ultimo posto in classifica non si spiega con la qualità del gioco, però non può essere casuale. Il vento che spinge la Roma, invece, sembra essere cam-biato. I problemi di José Mourinho, che poi sono sfociati nel fragoroso esonero, erano cominciati alla prima giornata di campionato, proprio contro la Salernitana. Il 2-2 casalingo, con doppiette di Candreva e Belotti, era più di un presagio. Da allora a ieri Mou è stato sostituito da De Rossi, Belotti ha segnato in campionato soltanto un altro gol, Candreva gioca sempre benino ma la Salernitana è ultima.

(Corsera)