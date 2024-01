Ecco Angeliño, l’uomo di fascia. La Roma manda Belotti a Firenze

LEGGO (F. BALZANI) - Arrivi, partenze e saluti. Trigoria in questi ultimi giorni di mercato sta vivendo la prima fase di una rivoluzione che si completerà in estate. A gestirla Tiago Pinto che (appunto) saluterà tutti tra tre giorni dopo aver vissuto l'addio di Mourinho. Ieri è stato ufficializzato Angelino, il terzino sinistro del Lipsia che ha interrotto il prestito al Galatasaray con qualche mese di anticipo. Lo spagnolo ha preso la maglia numero 69 ed arriva in prestito con riscatto a 5 milioni più bonus vincolato alla qualificazione in Champions. Per un Angeliño che arriva, c'è un Belotti che parte. Il Gallo è a un passo dalla Fiorentina e già oggi potrebbe presentarsi a Firenze. Un passaggio quasi inevitabile visto il poco spazio che l'ex granata ha avuto e continuerà ad avere con Lukaku e Azmoun. Belotti ne ha parlato con De Rossi che ha dato il via libera. Da definire solo dettagli legati allo stipendio dell'attaccante che passerebbe in viola in prestito oneroso. Ma il mercato potrebbe non essere finito qui. La Roma conta di cedere Kumbulla. Il difensore albanese avrebbe accettato la destinazione Sassuolo e libererebbe uno slot. Piace sempre Baldanzi, ma l'Empoli vorrebbe rinviare l'affare a giugno. La Roma ci riproverà lo stesso. Piace meno Bernardeschi che si sta continuando ad offrire e potrebbe rappresentare una opportunità last minute.