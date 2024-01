Ecco Angeliño. Kumbulla e Celik pronti a partire

Scatti e cross. Quello di cui la Roma ha bisogno, priva com’è di esterni sinistri dopo l’infortunio di Spinazzola. Lo spagnolo Angeliño, nuovo terzino titolare in pectore, è atterrato ieri mattina a Roma, proveniente da Istanbul e accompagnato da una sfilza di recensioni positive. Ha firmato il contratto (prestito di 5 mesi dal Lipsia con diritto di riscatto fissato a 5 milioni) e, superate le visite mediche, è pronto a cominciare la nuova avventura nella Capitale. […] Proprio a Roma Angeliño vorrebbe trovare la stabilità. Troppi i suoi cambi di maglia, finora. Cresciuto nel Deportivo La Coruña, a 18 anni ha iniziato il giro del mondo in prestito, prima New York, poi Maiorca e Breda, quindi PSV e City: esperienza, quest’ultima, segnata dal rapporto conflittuale con Guardiola: «Ha ucciso me e la mia autostima», arrivò a dire il terzino. Infine, nel gennaio 2020, il Lipsia (in prestito) che, nell’estate 2021, lo ha acquistato a titolo definitivo proprio dal City. Ancora Hoffenheim e Galatasaray e ora la Roma, il porto dei sogni dove lo spagnolo vuole “ormeggiare” il suo talento.

(Gasport)