E José deve accontentarsi: arriva in prestito Huijsen, il Frosinone ci rimane male

Sui social è diventato virale l'abbraccio di Mourinho a Huijsen durante Juventus-Roma. Gli ha sussurrato qualcosa all'orecchio e chissà che non sapesse già le intenzioni di Pinto, il quale ha regalato allo Special One un giovane da crescere e formare. Peccato che tornerà alla Juventus: infatti il difensore centrale olandese arriva in prestito oneroso a 650mila euro da cui ne verranno scontati 250mila se dovesse raggiungere le 10 presenze (almeno di 45 minuti). Se tutto dovesse andare bene, potrebbe essere convocato contro l'Atalanta. E il Frosinone? Ha ricevuto il 'no' dal giocatore nonostante l'accordo tra i club e Di Francesco non l'ha presa bene.

L'affare Huijsen e la cessione di Cherubini alla Juventus, fanno sapere da Trigoria, sono slegate. Il capitano della Primavera aveva il contratto in scadenza il 30 giugno e non ha voluto rinnovare. La trattativa non è chiuso, ma i giallorossi dovrebbero mantenere il 50% sulla rivendita. Il 30 giugno sarò svincolato anche Spinazzola e su di lui ci sono club arabi e inglesi. Quasi impossibile, invece, l'addio di Sanches (che dovrà rimanere ai box per 2/3 settimane in seguito al trauma distorsivo alla caviglia sinistra rimediato in allenamento) a gennaio.

(Il Messaggero)