Il rifinanziamento degli aiuti militari a Kiev è importante, anzi importantissimo. Però, ubi maior minor cessat e allora il derby - l'esigenza di correre all'Olimpico o a casa per vederlo - prende il sopravvento sulla questione della guerra e della pace in Ucraina. I senatori decidono di fare tutto in fretta, di tagliare i tempi del dibattito parlamentare e di rinviare il tutto a oggi perché la partita è imperdibile.

(Il Messaggero)