E i tifosi lo invitano allo stadio per salutarlo. Applausi a De Rossi, fischi a giocatori e club

Non sarà sereno l'ambiente che De Rossi troverà questa sera all'Olimpico. Nessuna contestazione contro Daniele, sia chiaro, ma sono previsti cori e qualche striscione a favore di Mourinho e contro la proprietà americana. Nelle ultime ore i tifosi hanno dimostrato di non aver digerito e compreso l'esonero dello Special One, probabilmente percepito come troppo affrettato e arrivato senza spiegazioni da parte della proprietà. [...] Amore incondizionato verso un tecnico che ha fatto suo il concetto di appartenenza al club.

Nelle scorse ore, infatti, Mourinho si stava convincendo a presentarsi allo stadio in tribuna per salutare i tifosi l'ultima volta visto che non ne ha avuto l'opportunità. Poi è arrivato alla conclusione che sarebbe stato inopportuno soprattutto per De Rossi che si sarebbe potuto sentire in difficoltà. Qualche tifoso in Curva lo avrebbe saputo e ha provato ad invitarlo direttamente in Sud, ma lui ha comunque declinato. [...] Sarà, invece, di difficile gestione il pre-partita diventato uno show soprattutto grazie a Mourinho. Da "Mai sola mai" alla lettura delle formazioni, fino all'inno. [...]

(Il Messaggero)