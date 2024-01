Dybala si gestisce e torna con il Verona

Un'altra rinuncia. Attesa quanto dolorosa. Nonostante gli esami strumentali rassicuranti, Paulo Dybala ha dato forfait per Milano per la seconda volta in stagione. Lo stop del derby, anche senza lesioni, gli ha suggerito di fermarsi per non rischiare guai peggiori. Se non di saranno inconvenienti tornerà titolare domenica prossima contro il Verona, per poi imbarcarsi con quasi tutti i compagni per la bizzara (assurda) amichevole infrasettimanale a Riad, organizzata dalla Ceo Lina Souloukou nell'ambito della ricca sponsorizzazione saudita. E a proposito, i media inglesi sono convinti che il Newcastle voglia fortemente l'argentino già in questa finestra di mercato e sarebbe pronto a una super offerta d'ingaggio. Difficile che Paulo accetti a stagione in corso. Tornando al campo, contro il Milan, di fianco a Lukaku, Mourinho dovrebbe dunque schierare Belotti, nella prospettiva di una partita molto fisica basata sui duelli individuali. Dybala salterà cosi la settima partita di campionato, a seguito del quarto stop stagionale. Complessivamente, quindi, contando anche l'assenza di stasera, ha giocato finora solo 983 minuti su 1.800. […]

(Corsport)