Dybala si ferma ancora: problema alla coscia

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Ennesimo infortunio muscolare per Dybala. Il talento argentino ieri ha alzato bandiera bianca all’intervallo a causa di un fastidio alla coscia sinistra, mettendo così in dubbio la sua presenza nella trasferta a San Siro di domenica sera. Per il campione del mondo si tratta del quarto problema fisico da inizio stagione – salgono invece a cinque se si considera anche la preparazione estiva, quando si fermò con il Tolosa – e molto è dovuto anche alle numerose partite ravvicinate che ha disputato nelle ultime settimane. Già alla vigilia della stracittadina Dybala aveva svolto un lavoro differenziato a Trigoria, voglioso di disputare uno dei match più sentiti dai tifosi della Capitale, ma è stato costretto al cambio dopo un primo tempo di buon livello.

La sua assenza va quindi a inserirsi in un contesto più ampio che riguarda la Roma, che dovrà cercare di cancellare da subito quando successo ieri per preparare al meglio la sfida con il Milan. Contro i rossoneri i giallorossi dovranno inoltre stare attenti alle ammonizioni, visti i 4 diffidati: Mancini, Cristante, Paredes e Kristensen.

Mourinho spera di recuperare qualche ulteriore elemento in difesa: andranno valutate le condizioni di Llorente e Kumbulla.

Non ci sarà Azmoun, che come da accordi con il club partirà per raggiungere il ritiro dell'Iran per la Coppa d'Asia, mentre punta a tornare al 100% Pellegrini, che nonostante il dolore alla schiena è sceso in campo nel derby.