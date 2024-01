Dybala, priorità Salernitana. Anche Huijsen a Trigoria

L’ultima trasferta di Daniele De Rossi da giocatore della Roma è datata maggio 2019. Da Sassuolo a Riyad, anche se si tratta di un’amichevole, un pizzico di emozione ci sarà stata anche per lui, nel salire a bordo dell’aereo che, da Fiumicino, ha portato la squadra in Arabia Saudita. (...) Il nome più importante è, chiaramente, quello di Dybala. Daniele e Paulo hanno deciso insieme: entrambi sapevano quanto, a livello commerciale, fosse importante la presenza dell’argentino in Arabia, ma averlo al top a Salerno, e nelle settimane successive, lo è di più. E allora scuse, saluti, arrivederci e grazie: Dybala è rimasto a Trigoria per fare palestra e fisioterapia e smaltire del tutto l’affaticamento muscolare che non gli ha impedito di giocare contro il Verona ma gli impedisce di spingere al 100%. Per lui queste settimane di allenamento e terapie, senza partite in mezzo (la Roma giocherà a Salerno solo lunedì sera) sono oro. (...) La novità è la mancata partenza di Huijsen, rimasto a Roma per un sovraccarico ai flessori. Niente di allarmante, anzi era prevedibile perché l’ex Juve non era abituato ai ritmi e alla continuità della Serie A. (...)

(corsport)