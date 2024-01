Dybala prende per mano la Roma. E adesso Mou è dimenticato

Nessun timore, nessuna remora. Perché in ballo c’è il presente e il futuro della Roma, la rincorsa-Champions e anche un po’ di orgoglio personale. Paulo Dybala lunedì sera a Salerno ci sarà, per guidare la Roma nella sfida in programma in casa del fanalino di coda, quella Salernitana che Walter Sabatini sta provando a tirare fuori dalle sabbie mobili, lui che è stato, d.s. della Roma dal 2011 al 2016. […] De Rossi ha risparmiato all’argentino la trasferta in Arabia Saudita, in quel di Riad, dove Paulo era atteso quasi con venerazione. Ma la gara con la Salernitana è assai più importante per tre motivi fondamentali: 1) cercare di aiutare la Roma a raggiungere una vittoria che sarebbe ovviamente vitale verso la rincorsa alla Champions League 2) confermare che il “lutto” sportivo per Mourinho non lo condiziona nella mente e, di conseguenza, neanche in campo 3) dimostrare a tutti che è pronto a lottare per De Rossi esattamente come faceva per Mourinho. […]

(Gasport)