Dybala out contro il Milan. Oggi gli esami

IL TEMPO (L. PES) - Dybala si ferma ancora e salta l'ennesimo big match. Oltre all'amarezza per il derby di Coppa Italia perso, a Trigoria si continua a fare i conti con gli infortuni. All'intervallo del match con la Lazio l'argentino ha costretto Mourinho al cambio per un problema al flessore della coscia sinistra. Ieri mattina la prima ecografia a Trigoria che ha dato esito negativo, nelle prossime ore i controlli più approfonditi per escludere lesioni. Oggi dovrebbe essere il giorno giusto, con la Joya che anche a livello di sensazioni personali appare meno preoccupato: il problema non dovrebbe essere grave. Bisognerà comunque attendere l'esito della risonanza, ma quel che è certo è che Dybala non ci sarà nella sfida di San Siro contro il Milan in programma domenica sera. La speranza è di ritrovarlo col Verona all'Olimpico il 20 gennaio, ma ogni previsione è inutile e prematura soprattutto quando si parla di un atleta così fragile. A proposito della sfida con i rossoneri, Mourinho ritroverà Llorente dopo il forfait nel derby, potendo così schierare una difesa con tre centrali di ruolo. Potrebeb ritrovare anche il campo Kumbulla che dopo la convozazione nel derby scalpita per mettere minuti nelle gambe. A centrocampo Pellegrini garantirà un minutaggio maggiore e può far rifiatare uno tra Cristante, Bove e Paredes. Con Azmoun partito per il Qatar toccherà a uno tra El Shaarawy e Belotti affiancare Lukaku.