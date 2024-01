Dybala non rischia e resta a casa, l'obiettivo è giocare a Salerno. La Roma con l'Al Shabab a Riad

Paulo Dybala non è partito con il resto della squadra, che oggi (ore 17.45) affronterà in amichevole l'Al Shabab a Riad, in Arabia Saudita. L'argentino è rimasto nella Capitale per continuare a lavorare in vista del match di lunedì sera in casa della Salernitana, e con lui oltre agli infortunati di lungo corso come Smalling, Kumbulla e Sanches, non sono saliti sull'aereo (....) Stesso discorso per Gianluca Mancini, che non scende in campo dalla partita col Milan: il vice capitano è alle prese con la pubalgia con cui dovrà convivere probabilmente per il resto della stagione, giocando sul dolore come ha già fatto in più di un'occasione. Huijsen invece si è fermato per un leggero sovraccarico agli adduttori. Contro l'Al Shabab ci sarà spazio anche per i tanti Primavera aggregati (Golic, Reale, Pagano, Pisilli, Vetkal, Mannini, Joao Costa, Misitano, Nardozi e Mlakar). Fa parte della spedizione anche Andrea Belotti, sempre di più al centro di voci di mercato: piace alla Fiorentina che lo scambierebbe con Ikoné («Non ne so nulla ma nel calcio tutto è possibile», ha dichiarato l'agente del francese) mentre a Trigoria piace di più Biraghi, vista la carenza di esterni sinistri bassi. (...)

(corsera)