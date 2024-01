Dybala, non ci sono lesioni al flessore. Oggi prova ma Mou non vuole rischiare

Paulo Dybala sta bene. La risonanza di ieri ha escluso lesioni, dunque, il leggero dolore al flessore della coscia sinistra accusato durante il derby era soltanto un sovraccarico muscolare. La strategia è sempre la stessa: fermarsi al primo campanello d'allarme per non peggiorare la situazione. [...] Questa mattina svolgerà sul campo l'ultimo test prima di decidere se partire o meno per Milano. Difficile che possa essere titolare a San Siro, proprio perché il pericolo di una lesione è dietro l'angolo. [...]

I muscoli della Joya non sono costruiti per reggere troppi stress fisici e allora è meglio privarsene per un breve periodo anziché lasciarlo in infermeria per un paio di mesi. [...] Gli stop di Dybala nella stagione in corso cominciano ad essere troppi: ha giocato solo 1204 minuti tra Serie A e Coppe, in campionato è partito titolare 13 volte su 18, in Europa League una su sei e una in Coppa Italia su due. In totale ha cominciato dal 1' per 15 volte su un totale di 27 partite. [...]

(Il Messaggero)