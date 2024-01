Dybala, Mancini e Aouar: De Rossi recupera i “pezzi”

Daniele De Rossi recupera pezzi importanti in vista della gara di lunedì sera (ore 20.45, arbitra Di Bello) in casa della Salernitana. Il tecnico della Roma infatti potrà contare sia su Paulo Dybala sia su Gianluca Mancini: entrambi anche ieri si sono allenati con il gruppo e saranno quindi a disposizione. […] Chi dovrebbe salutare è Marash Kumbulla, che vuole giocare per non perdere il posto nella nazionale albanese e partecipare agli Europei. Il difensore potrebbe finire al Torino dal suo vecchio allenatore Juric, che lo ha fatto crescere, anche se piace ad almeno un altro paio di società italiane (Genoa e Empoli). Un altro calciatore in uscita è Celik, la cui partenza sbloccherebbe definitivamente la trattativa per Angeliño, liberando il posto per lo spagnolo («Vediamo», ha risposto ieri Tiago Pinto ad alcuni tifosi che lo hanno intercettato), con cui c’è già un accordo. Il Galatasaray, che non ha riscattato Angeliño rispedendolo al Lipsia, sta cedendo Sacha Boey al Bayern Monaco e vorrebbe rimpiazzarlo proprio con Celik, completando una triangolazione di esterni che farebbe felice la formazione giallorossa. Potrebbe slittare a giugno, invece, l’arrivo di Baldanzi dall’Empoli se le due società non riuscissero a far quadrare i conti già a gennaio.

(Corsera)