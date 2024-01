Domani ricorso biancoceleste sul caso Lukaku

IL TEMPO (L. SALOMONE) - Domani 19.500 tifosi della Lazio conosceranno il loro destino. Per ora non possono andare a vedere Lazio-Napoli domenica, pur essendo molti di loro rimasti a casa il 10 gennaio per il derby di Coppa Italia Ululati a Lukaku hanno sentenziato gli ispettori federali posizionatisi proprio sotto i settori più caldi del tifo laziale. Un turno senza Curva e distinti perché il 90% dei tifosi di quei settori avrebbero tatto cori razzisti al centravanti della Roma. Il ricorso, annunciato dal presidente Lotito, alla Corte Sportiva d'Appello sarà discusso domani: secondo il legale della Lazio né l'arbitro Orsato, né le autorità di polizia allo stadio (nessun annuncio è stato fatto durante il match così come accaduto anche sabato a Udine) hanno sentito gli ululati o perlomeno non forti da essere stati fatti da 18.000 persone così come è risultato dal referto degli ispettori federali. In attesa il club non ha ancora messo in vendita i biglietti per domenica, lo farà dopo aver conosciuto il verdetto definitivo.