Domani la Supercoppa, Haavi resta in dubbio

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Nuovo anno, «vecchie» sfide. Tornano infatti ad affrontarsi per un trofeo Roma e Juventus, in un incontro divenuto ormai un grande classico del calcio femminile. Domani alle ore 15.15 allo stadio Giovanni Zini di Cremona le giallorosse e le bianconere si contenderanno la Supercoppa Italiana (diretta Rai 2); da una parte le campionesse d'Italia in carica, detentrici del torneo, e dall'altra la squadra che ha dominato per anni il campionato italiano, dettagli che inevitabilmente conferiscono ulteriore valore alla gara. A conferma di questo ci sarà anche il pubblico delle grandi occasioni, visto che sono oltre 5mila i biglietti già emessi per la partita. L'inno di Mameli verrà cantato prima del fischio d'inizio da Arisa e durante l'intervallo ci sarà l'intitolazione dei Distinti all'indimenticato campione Gianluca Vialli, venuto a mancare esattamente un anno fa.

Per il big match il tecnico giallorosso Alessandro Spugna è alle prese con alcuni dubbi di formazione: Kramzar resta ai box, recupera invece Latorre, mentre Haavi è ancora in forse; la norvegese ieri è tornata parzialmente in gruppo e filtra ottimismo circa la sua convocazione ma oggi durante la rifinitura l'allenatore farà tutte le valutazioni del caso prima di partire alla volta di Cremona.

Gennaio per le romaniste sarà un mese di fuoco considerando che giocheranno sette partite in 23 giorni tra Supercoppa, campionato, Coppa Italia e Champions League: un tour de force che Spugna e ragazze voglio senza dubbio cominciare al meglio.

Nel frattempo il club giallorosso ha ufficializzato una nuova partnership: a partire dall'impegno di Coppa di domani, le romaniste inaugureranno il guardaroba firmato Harmont&Blaine, azienda italiana di abbigliamento smart upper-casual; il marchio del «bassotto» vestirà quindi le calciatrici e anche lo staff tecnico ed i dirigenti, fornendo una selezione di capi formali e divise, realizzati in materiali tecnici ad alta performance con dettagli distintivi che richiamano i colori societari.