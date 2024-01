Direttore sportivo cercasi: sentiti Mitchell e Vivell, resta l'ipotesi Massara

Mentre la squadra vola in Arabia per giocare l'amichevole contro l'Al-Shabab (ore 17.45) e Tiago Pinto lavora sui rinforzi da regalare a mister De Rossi, in casa Roma prosegue silenziosamente la ricerca del nuovo direttore sportivo. Il reclutamento è affidato a Charles Gould, creatore della Retexo, società di insights e analytics applicati al calcio e uomo di fiducia dei Friedkin. Da settimane l'imprenditore californiano sta tenendo colloqui esplorativi con diversi manager europei. Seguendo le direttive date dai Friedkin: giovane, straniero, con esperienza internazionale da talent scout. E Paul Mitchell e Christopher Vivell rispondono esattamente ai requisiti richiesti. Sono loro i nomi più caldi per prendere il posto dell'uscente Tiago Pinto. Entrambi hanno avuto più di un colloquio con Gould, dando la propria disponibilità a venire a Roma. La scelta finale spetta però a Dan e Ryan Friedkin. (...) Il nome di Frederic Massara rimane in corsa, nonostante né da Trigoria né dalla Retexo siano ancora arrivate telefonate. Ma l'ex ds del Milan sarebbe pronto ad accettare la sfida giallorossa, nonostante sia ben consapevole delle enormi difficoltà economiche in cui versa la società. Strozzata dai paletti del ffp e obbligata ad un'enorme plusvalenza il prossimo 30 giugno (oltre 50 milioni). Ad inizio febbraio dovrà essere annunciato il nome del nuovo direttore sportivo giallorosso. (...)

(La Repubblica)