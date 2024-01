Difesa, provata la coppia con Cristante e Celik

Ampio turnover per José Mourinho negli ottavi di finale di Coppa Italia stasera all'Olimpico contro la Cremonese. [...] In difesa sarà arretrato Cristante, Llorente si sposterà a fare il braccetto a sinistra con Celik sul centrodestra e Mancini inizialmente in panchina. In porta toccherà a Svilar, ormai portiere di coppa. Davanti spazio a Belotti, che potrebbe fare coppia con uno tra Azmoun ed El Shaarawy. In mezzo al campo Bove e Paredes, a meno che il tecnico non decida di dare spazio a Pagano mentre a destra spazio a Karsdorp.

(Corsera)