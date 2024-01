Difesa in crisi e mercato in salita? Che rimpianto l’addio a Calafiori

I rimpianti, a volte, hanno un’andatura da diesel. Ad esempio, se si facesse un sondaggio sul difensore rivelazione del campionato finora, vincerebbe senza rivali Riccardo Calafiori. Ebbene, il 21enne che ha fatto innamorare Bologna e ha destato già l’interesse della Nazionale, a Trigoria infatti provoca rodimenti difficili da placare. Comprensibile. [...] Dove Mou – il valorizzatore di Volpato, Tahirovic, Zalewski, Bove e dello stesso Felix, avversario di stasera – non ha saputo scorgere il centrale difensivo “in fieri”, Motta ci è riuscito. Per la gioia del Bologna e delle sue ambizioni.Morale: adesso tocca all’affannato Pinto e al suo mini-budget da un milione (a meno che non partano Spinazzola e Sanches), sfogliare la margherita con su scritti i nomi di Theate (Rennes), Soyuncu (Atletico Madrid), Dier (Tottenham) Pavlovic e Solet (Salisburgo). E pensare che Calafiori era lì, ad allenarsi in gruppo con addosso la maglia della Roma. Bastava alzare gli occhi e osservarlo. Ma con fantasia.

(Gasport)