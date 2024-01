Difesa al buio, Mou invoca un centrale. Tiago Pinto bussa alla Juve per Huijsen

[...] La Roma è in piena emergenza difensiva perché senza Ndicka, Smalling e Kumbulla l'unica alternativa è adattare qualcuno che possa tappare il buco. Ma è una strategia che non porterà lontano perché nel mese di gennaio i giallorossi affronteranno Atalanta, Milan, Verona e Salernitana in campionato. [...] Forse Tiago Pinto pensava che l'operazione Bonucci sarebbe andata in porto. Il "no" della proprietà lo ha spiazzato e adesso non ha altre cartucce da sparare. A impedirlo sono i paletti stringenti del fair play-finanziario e il milione e mezzo di transfer balance che non si può sforare. [...]

Passare da un'idea di giocatore d'esperienza come Bonucci a un giovane con 12 minuti in Serie A, sembra più una mossa della disperazione che creativa. Dean Huijsen della Juventus è sotto osservazione, i giallorossi potrebbero battere la concorrenza del Frosinone e aggiudicarsi il diciottenne in prestito secco. Preoccupa la sua inesperienza, nel resto del campionato ha giocato nella squadra B bianconera che milita in Serie C e potrebbe non essere utile alla causa romanista. [...]

(Il Messaggero)