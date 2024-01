Delvecchio: "Daniele ha carisma e personalità"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Nei giorni scorsi si sono susseguite numerose dichiarazioni di affetto e congratulazioni per l'arrivo di De Rossi sulla panchina della Roma, anche al di fuori dell'ambiente capitolino, tra allenatori e ex calciatori. Uno di questi è Marco Delvecchio, che in giallorosso ha giocato più di 200 partite e anche vinto uno scudetto. L'attaccante ha voluto enfatizzare le caratteristiche del suo ex compagno di squadra: "Daniele non ha bisogno di consigli, perché ha carisma e personalità, inoltre è romano e romanista, due motivazioni importantissime, sono convinto che farà sicuramente bene".

"Super Marco" ha sottolineato anche un passaggio della prima conferenza stampa di De Rossi: "Come ha detto lui, non si può rifiutare l'offerta di questo club per nessun motivo al mondo, rappresenta una città meravigliosa con dei tifosi fantastici". In chiusura Delvecchio ha commentato brevemente anche l'esonero di Mourinho: "Penso ci siano stati dei problemi di base tra lui e la società, altrimenti non me lo riesco a spiegare".