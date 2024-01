Decisive la lite Mourinho-Friedkin e l’amicizia fra Ryan e Daniele

[...] Un finale amaro iniziato lunedì sera. Dan Friedkin, suo figlio Ryan e José Mourinho a confronto nel silenzio di Trigoria. Vuota. Il giusto ambiente per dare il benservito al portoghese. Ma anche il faccia a faccia in cui ognuno ha detto, forse per la prima volta, ciò che pensava veramente dell’altro. Con toni accesi e termini forti. Mettendo tutto sul piatto.

La proprietà delusa dai risultati stagionali e stanca degli atteggiamenti del portoghese. Alibi, tensioni, polemiche, accuse e stoccate. [...]

A metà dicembre la proprietà per la prima volta gli dà un ultimatum. “Bisogna migliorare i risultati”. [...] Poi arriva la sconfitta al derby e Mou capisce che anche lo spogliatoio lo ha abbandonato. Anche i suoi fidi scudieri si girano dall’altra parte. A Trigoria Ryan Friedkin da settimane registra tutto, accogliendo le lamentele di molti giocatori. Poi a Milano il conto finale.

Ma Mou è già solo. Lo stesso Ryan da giorni ha allacciato i contatti con De Rossi, conosciuto in questi anni allo stadio Olimpico. E per amore della Roma, De Rossi non ci pensa su due volte. Contratto fino a giugno a 500 mila euro. Nessuna opzione, solo un bonus in caso di Champions League.

(Repubblica)