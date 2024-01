De Rossi sorride per il recupero di Dybala contro il Verona

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Si avvicina l'esordio di De Rossi come nuovo allenatore della Roma. Al Fulvio Bernardini ieri si è svolto il terzo allenamento in preparazione della ventunesima giornata di campionato.

Dopo le riunioni svolte con la rosa nei giorni scorsi «Capitan Futuro» ha cominciato a mettere in pratica quanto illustrato, stravolgendo quanto fatto dall'organico sotto la guida di Mourinho. Un cambio di rotta netto in vista della gara con l'Hellas Verona, dove si poteva immaginare invece un'impostazione tattica simile a quanto fatto dallo Special One a causa del poco tempo a disposizione per preparare qualcosa di nuovo. Si passerà così dalla difesa a 3 a uno schieramento a 4, con gli unici due centrali convocabili - Llorente e Huijsen - in attesa del rientro dalla squalifica di Mancini. Ieri si e esercitato insieme ai grandi anche Golic, difensore della Primavera, che ha preso parte anche alle partitelle di fine seduta, trionfando insieme ai suoi compagni del team bianco, composto dallo sloveno, Svilar, Spinazzola, Huijsen, Celik, Pellegrini, Pisilli e Dybala.

L'argentino è al secondo giorno di lavoro con il gruppo e si candida così per una maglia da titolare per la sfida di domani pomeriggio all'Olimpico.

Oltre al reparto difensivo, si dovrà fare i conti anche con la mancanza di riserve a centrocampo. Considerando il turno di stop di Cristante, oltre al forfait di Renato Sanches e Aouar in Coppa d'Africa, ci saranno solamente Paredes, Bove e Pellegrini, con Pagano e Pisilli come soluzioni a partita in corso.

Dopo le prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club, è stato fissato anche l'orario della prima conferenza di De Rossi. L'ex capitano giallorosso alle ore 10 risponderà alle domande dei giornalisti prima della rifinitura, tornando nella sala stampa di Trigoria dopo quasi 5 anni dall'ultima volta.