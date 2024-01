De Rossi mette l’Italia al centro: a Salerno con Bove, Cristante e Pellegrini

Di colpo, la Roma si tinge d’azzurro. In mediana, con la squalifica di Paredes, che apre la strada al trio Bove-Cristante-Pellegrini. […] Domanda d’obbligo: è un caso? O uno spartito sul quale insistere? La risposta arriverà già lunedì. Cristante gioca nel ruolo che preferisce. Non quindi mezzala, per fare spazio a Paredes, sinora abbastanza deludente al di là di un paio di prestazioni. Terzetto che vede poi Pellegrini giocare nel suo ruolo naturale, quello di mezzala. E poi c’è Bove. Che cresce, in silenzio. Caratterialmente e tecnicamente. Fresco di rinnovo sino al 2028, è il volto nuovo della Roma. Creato da Mourinho, può trovare la sua consacrazione con De Rossi che proprio in quel ruolo ha fatto la storia. Sono giocatori diversi ma i consigli di Daniele non possono che farlo crescere. La Roma formato azzurro sarà guardato con un occhio particolare anche dal ct Spalletti. […]

(Il Messaggero)